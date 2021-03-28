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28 марта 2021, 18:19 53

В Киеве сообщили о минировании припаркованного авто

28 марта 2021, 18:19 53
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Анонимное сообщение поступило к столичным правоохранителям
Анонимное сообщение поступило к столичным правоохранителям
Фото: Киев оперативный
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В Киеве работники Нацполиции проверяют информацию о возможном заминировании автомобиля марки Mercedes на одной из улиц.

Об этом сообщает сообщество "Киев оперативный", передает RegioNews.

Известно, что на линию 102 поступило сообщение, что на улице Елизаветы Чавдар, 13 стоит заминированный автомобиль Mercedes.

Сейчас на месте работают взрывотехники. Движение по улице временно ограничено", - говорится в сообщении сообщества.

На обнародованном фото с места происшествия видно, что внедорожник серого цвета припаркованный возле пешеходной дорожки, его огородили предупредительной лентой. Рядом припаркованы другие автомобили.

Столичные правоохранители пока не предоставили официальной информации об инциденте.

Напомним, 25 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о наказании за ложную информацию о минировании, за такие поступки злоумышленникам грозит лишение свободы от 4 до 8 лет.

Киев минирование преступление полиция авто

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