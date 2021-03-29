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В Киеве жестоко убили общественного активиста
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29 марта 2021, 14:45 8

Убийство общественного деятеля: суд арестовал двух подозреваемых

29 марта 2021, 14:45 8
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Ходатайство по третьему подозреваемому еще рассматривается
Ходатайство по третьему подозреваемому еще рассматривается
Фото из открытых источников
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Печерский районный суд Киева взял под стражу двух подозреваемых в убийстве общественного активиста и добровольца, тело которого нашли в канаве в Киевской области.

Об этом сообщила пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец, передает RegioNews со ссылкой на УНН.

Печерская окружная прокуратура внесла в суд ходатайство об избрании всем трем подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей. По состоянию на 14:00 судом удовлетворено ходатайство прокурора о двух людях - их взяли под стражу на 2 месяца без возможности внесения залога. Продолжается рассмотрение ходатайства по третьему подозреваемому, - рассказала Максимец.

Как сообщалось, в Киеве жестоко убили общественного активиста. Тело погибшего нашли в заброшенной канаве на Киевщине.

суд Киев прокуратура убийство активисты

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