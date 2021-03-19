В Киеве загорелось студенческое общежитие
О жертвах и пострадавших неизвестно
О жертвах и пострадавших неизвестно
В пятницу, 19 марта, в столице загорелось одна из комнат общежития Киевского национального университета строительства и архитектуры (КНУСА). Пожарные эвакуировали шесть человек. О жертвах и пострадавших неизвестно.
Об этом сообщил "Киев Оперативный", пишет RegioNews.
"Загорелась одна из комнат на третьем этаже общежития. Пламя уже локализировано. Площадь возгорания 30 квадратных метров. Ждем, когда дотушат пламя. Пожарные эвакуировали из горящего здания 6 человек. Их спускали с третьего этажа по выдвижной лестнице", - говорится в сообщении.
Спасатели не могут подъехать к общежитию из-за ярмарки, которая находится рядом.
Напомним, 17 марта на Киевщине в результате пожара на предприятии погибли два человека.
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