Полтавскую ОГА "заминировали"
Анонимное сообщение поступило на электронку полиции
Анонимное сообщение поступило на электронку полиции
Полиция проверяет информацию о заминировании Полтавской ОГА.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Новости Полтавщины".
18 марта около 12:20 на электронную почту полиции поступило анонимное сообщение о заминировании Полтавской ОГА.
Сейчас проверяют сообщение, – подтвердил представитель пресс-службы полиции Полтавской области Юрий Сулаев.
На место происшествия прибыли взрывотехники, полицейские, скорая и другие спецслужбы. Продолжается обследование здания и прилегающей территории. Территорию площади оградили ограничительной лентой.
Как сообщалось, в Киеве мужчину на 4 года отправили в тюрьму за ложное минирование почтамта. Он дважды сообщал о заведомо ложном заминировании почтового отделения в столице.
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