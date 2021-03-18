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18 марта 2021, 13:36 7

Полтавскую ОГА "заминировали"

18 марта 2021, 13:36 7
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Анонимное сообщение поступило на электронку полиции
Анонимное сообщение поступило на электронку полиции
Фото: Новости Полтавщины
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Полиция проверяет информацию о заминировании Полтавской ОГА.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Новости Полтавщины".

18 марта около 12:20 на электронную почту полиции поступило анонимное сообщение о заминировании Полтавской ОГА.

Сейчас проверяют сообщение, – подтвердил представитель пресс-службы полиции Полтавской области Юрий Сулаев.

На место происшествия прибыли взрывотехники, полицейские, скорая и другие спецслужбы. Продолжается обследование здания и прилегающей территории. Территорию площади оградили ограничительной лентой.

Как сообщалось, в Киеве мужчину на 4 года отправили в тюрьму за ложное минирование почтамта. Он дважды сообщал о заведомо ложном заминировании почтового отделения в столице.

минирование полиция Полтава ОГА проверки

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