Полтавскую ОГА "заминировали"

Анонимное сообщение поступило на электронку полиции

Анонимное сообщение поступило на электронку полиции

Фото: Новости Полтавщины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Новости Полтавщины".

18 марта около 12:20 на электронную почту полиции поступило анонимное сообщение о заминировании Полтавской ОГА.

Сейчас проверяют сообщение, – подтвердил представитель пресс-службы полиции Полтавской области Юрий Сулаев.

На место происшествия прибыли взрывотехники, полицейские, скорая и другие спецслужбы. Продолжается обследование здания и прилегающей территории. Территорию площади оградили ограничительной лентой.

Как сообщалось, в Киеве мужчину на 4 года отправили в тюрьму за ложное минирование почтамта. Он дважды сообщал о заведомо ложном заминировании почтового отделения в столице.