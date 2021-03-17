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17 марта 2021, 20:54 71

Взрыв в Боярке: мужчина смастерил самодельную бомбу, чтобы отомстить подруге

17 марта 2021, 20:54 71
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Правоохранители рассказали подробности масштабного взрыва в городе на Киевщине
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Работники Нацполиции установили личность мужчины, погибшего в результате масштабного взрыва в Боярке под Киевом 16 марта, а также обстоятельства инцидента.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области, передает RegioNews.

Известно, что погибшим оказался 34-летний уроженец Крыма, который на протяжении длительного времени проживал в Киеве.

Как выяснилось, в городе Боярка жила бывшая подруга погибшего, которому он одолжил деньги. Но между молодыми людьми возникла ссора, поэтому мужчина стремился вернуть долг. Женщина отказалась отдавать деньги. Тогда человек не нашел ничего лучшего, как отомстить", - говорится в сообщении.

Мужчина оборудовал мастерскую, купил необходимые вещества и сделал самодельную бомбу. Позже он приехал на такси к месту назначения и через несколько минут после того, как он вышел из машины, прогремел взрыв.

К месту жительства женщины он не дошел несколько метров - устройство взорвалось в его руках. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины", - рассказали в Нацуполиции.

Следствие по этому делу продолжается, правоохранители продолжают устанавливать другие обстоятельства происшествия и проводить экспертизы.

Напомним, утром 16 марта в Боярке, что на Киевщине произошел мощный взрыв.

Позже в Боярке из-за взрыва открыли производство: есть пострадавший.

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