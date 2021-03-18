Полтавську ОДА "замінували"
Анонімне повідомлення надійшло на електронку поліції
Анонімне повідомлення надійшло на електронку поліції
Поліція перевіряє інформацію про замінування Полтавської ОДА.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Новини Полтавщини".
18 березня близько 12:20 на електронну пошту поліції надійшло анонімне повідомлення про замінування Полтавської ОДА.
Наразі перевіряють повідомлення, – підтвердив речник прес-служби поліції Полтавщини Юрій Сулаєв.
На місце події прибули вибухотехніки, поліцейські, швидка та інші спецслужби. Триває обстеження будівлі та прилеглої території. Територію площі огородили обмежувальною стрічкою.
Як повідомлялося, у Києві чоловіка на 4 роки відправили у в'язницю за неправдиве мінування поштамту. Він двічі повідомляв про завідомо неправдиве замінування поштового відділення у столиці.
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