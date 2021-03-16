В Киеве мужчину на 4 года отправили в тюрьму за ложное минирование почтамта

Он дважды сообщал о заведомо ложном минировании почтового отделения в столице

Он дважды сообщал о заведомо ложном минировании почтового отделения в столице

Рixabay

Голосеевский районный суд Киева приговорил к четырем годам тюрьмы мужчину, который дважды сообщал о заведомо ложном минировании почтового отделения в столице.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

"По результатам поддержания публичного обвинения прокурором Киевской местной прокуратуры № 1 судом приговорен к 4 годам лишения свободы мужчина по факту повторного осуществления ложного сообщения о заминировании (ч. 2 ст. 259 УК Украины)", - говорится в сообщении.

В апреле 2020 года мужчина позвонил в полицию и рассказал о подготовке взрыва в одном из почтовых отделений Голосеевского района Киева, после чего провели проверку, входе которой взрывных устройств и взрывоопасных веществ в помещении обнаружено не было. Правоохранители установили личность звонившего, которым оказался 41-летний киевлянин, ранее судимый за аналогичные преступления.

Напомним, 9 марта в Киеве "заминировали" универмаг "Украина".