В Полтаве усиливаются карантинные ограничения

В городе закрывают музеи, театры, библиотеки и отменяют концерты

В городе закрывают музеи, театры, библиотеки и отменяют концерты

Фото: poltava-city.com

В Полтаве усиливаются противоэпидемические и карантинные мероприятия из-за значительного увеличения количества больных на коронавирус и возможность попадания в "красную" зону карантина.

Об этом решили на совещании по вопросам противоэпидемических мероприятий в Полтавской ОГА, передает RegioNews.

Городской глава Полтавы Александр Мамай также добавил, что в больницах почти не осталось свободных мест для пациентов с коронавирусом.

Сегодня у нас третья и пятая городские больницы почти переполнены. Поэтому несколько дней назад было принято решение открыть центральную районную больницу на прием больных на коронавирус. Это 45 дополнительных мест. И сегодня уже 36 из них занято. То есть койко-мест уже почти не осталось", - заявил он.

Поэтому из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Полтаве отменяют концерты, спектакли и ограничивают работу библиотек.

Отмечается, что в случае ухудшения ситуации с COVID-19, после каникул будут вводить дистанционное обучение для школьников.

Ранее сообщалось, что в Украине до конца апреля будет наблюдаться вспышка коронавируса.