В Полтаве усиливаются карантинные ограничения
В Полтаве усиливаются противоэпидемические и карантинные мероприятия из-за значительного увеличения количества больных на коронавирус и возможность попадания в "красную" зону карантина.
Об этом решили на совещании по вопросам противоэпидемических мероприятий в Полтавской ОГА, передает RegioNews.
Городской глава Полтавы Александр Мамай также добавил, что в больницах почти не осталось свободных мест для пациентов с коронавирусом.
Сегодня у нас третья и пятая городские больницы почти переполнены. Поэтому несколько дней назад было принято решение открыть центральную районную больницу на прием больных на коронавирус. Это 45 дополнительных мест. И сегодня уже 36 из них занято. То есть койко-мест уже почти не осталось", - заявил он.
Поэтому из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Полтаве отменяют концерты, спектакли и ограничивают работу библиотек.
Отмечается, что в случае ухудшения ситуации с COVID-19, после каникул будут вводить дистанционное обучение для школьников.
Ранее сообщалось, что в Украине до конца апреля будет наблюдаться вспышка коронавируса.