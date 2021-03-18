В Запорожье мужчина устроил стрельбу по прохожим

Жертв и пострадавших нет

Жертв и пострадавших нет

Фото: Facebook

В Запорожье правоохранители задержали 33-летнего мужчину, который устроил перестрелку в центре города. Во время проверки патрульные обнаружили, что местный житель находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции в Запорожской области, передает RegioNews.

Патрульные получили два вызова от прохожих о том, что на проспекте Соборном неизвестный осуществляет выстрелы из оружия. Заявители добавили приметы нарушителя.

Неподалеку от места происшествия инспекторы заметили похожего по описанию мужчину. Им оказался 33-летний местный житель.

Мужчина был с явными признаками алкогольного опьянения и вел себя неадекватно. Во время поверхностной проверки патрульные обнаружили у него предмет, похожий на пистолет и газовый баллончик", - сообщили в полиции.

Сейчас делом занимается следственно-оперативная группа.

Напомним, чиновник Николаевской ОГА устроил гонки с патрульными и предлагал им взятку.