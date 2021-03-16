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16 марта 2021, 14:57 2637

В Одессе возле школы в мешке нашли тело убитой женщины

16 марта 2021, 14:57 2637
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Фото из открытых источников
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В Одессе на Мариинской возле школы нашли тело неизвестной женщины ,которое спрятали в мешке. Ее убили.

Об этом сообщили в ГУНП области, пишет RegioNews.

Мешок оставили возле входа в подвальное помещение учебного заведения. На месте работала следственно-оперативная группа. Личность погибшей, обстоятельства ее смерти и причастны к этому устанавливаются.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, в Офисе генпрокурора подозревают сотрудника СБУ в похищении человека и вымогательстве 1,6 млн грн.

Одесса смерть полиция смерти правоохранители

 
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