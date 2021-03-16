В Одессе возле школы в мешке нашли тело убитой женщины

После двух откровенных «варягов» - ставленника Порошенко Савченко и подданного Зеленского Стадника - Ким является местным, и это играет ему на руку

Туризм и сексизм. Чем запомнился глава Николаевской ОГА Ким за первые сто дней работы

15 марта 2021

Линия раскола: как отомстит Дубинский за свое исключение из партии Зеленского

Банковой вряд ли удастся предотвратить распад ячейки «Слуги народа» в столичном регионе, а это в свою очередь перевернет с ног на голову нынешнюю ситуацию в Киевском облсовете и откроет дорогу для рев...