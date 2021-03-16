В Одессе возле школы в мешке нашли тело убитой женщины
Сейчас следователи решают, как квалифицировать произошедшее
Сейчас следователи решают, как квалифицировать произошедшее
В Одессе на Мариинской возле школы нашли тело неизвестной женщины ,которое спрятали в мешке. Ее убили.
Об этом сообщили в ГУНП области, пишет RegioNews.
Мешок оставили возле входа в подвальное помещение учебного заведения. На месте работала следственно-оперативная группа. Личность погибшей, обстоятельства ее смерти и причастны к этому устанавливаются.
Решается вопрос об открытии уголовного производства.
Напомним, в Офисе генпрокурора подозревают сотрудника СБУ в похищении человека и вымогательстве 1,6 млн грн.
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