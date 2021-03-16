Мощный взрыв под Киевом: в полиции рассказали подробности

Что именно послужило причиной взрыва, пока неизвестно

Что именно послужило причиной взрыва, пока неизвестно

Фото: Facebook

Утром 16 марта в Боярке, что на Киевщине произошел мощный взрыв, в результате которого был поврежден трансформатор, 4 машины и заборы ближайших домов.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу областного управления полиции.

Сегодня около 4 часов утра на одной из улиц города Боярка произошел взрыв. По предварительной информации, никто не пострадал. В результате взрыва поврежден трансформатор, 4 машины и заборы ближайших домов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте взрыва работают следственно-оперативная группа, взрывотехники, криминалистическая лаборатория и кинологи полиции Киевской области, прокуроры Фастовской окружной прокуратуры.

После проведения проверки и установления всех обстоятельств, правоохранители предоставят правовую квалификацию события.

Напомним, 10 марта в Бердянске в 9-этажном доме произошел взрыв на седьмом этаже по улице Волонтеров, 156. В результате происшествия погибли двое мужчин, а женщину в тяжелом состоянии госпитализировали.