В Киеве двое человек погибли в ДТП, которое устроил пьяный водитель

Виновнику аварии грозит до 10 лет тюрьмы

Виновнику аварии грозит до 10 лет тюрьмы

Фото: Нацполиция

В результате столкновения внедорожника "Toyota" и легковушки "Skoda Felicia" в Киеве погибли два человека. Авария произошла ночью 15 марта на перекрестке проспекта Шухевича и бульвара Перова в Деснянском районе столицы.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Киева.

Водитель автомобиля "Toyota", двигаясь по проезжей части не справился с управлением и столкнулся с автомобилем "Skoda", который остановился на перекрестке на красный сигнал светофора. Вследствие ДТП водитель легковушки, 1979 года рождения, и пассажирка скончались на месте происшествия", - сообщили в полиции.

Отмечается, что на момент ДТП водитель внедорожника, 1992 года рождения, находился в состоянии опьянения. Он был задержан.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, лицами управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Задержанному водителю грозит от 5 до 10 лет тюрьмы.

Напомним, чиновник Николаевской ОГА устроил гонки с патрульными и предлагал им взятку.