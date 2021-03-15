09:01  15 марта
COVID-19 в Украине: за сутки зафиксировали более 6 тысяч новых случаев
08:41  15 марта
В оккупированном Крыму нашли "виновных" в водной блокаде полуострова
08:11  15 марта
За сутки в ООС зафиксировали 13 обстрелов: есть раненый
UA | RU
UA | RU
15 марта 2021, 09:49 1381

В Киеве двое человек погибли в ДТП, которое устроил пьяный водитель

15 марта 2021, 09:49 1381
Читайте також українською мовою
Виновнику аварии грозит до 10 лет тюрьмы
Виновнику аварии грозит до 10 лет тюрьмы
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

В результате столкновения внедорожника "Toyota" и легковушки "Skoda Felicia" в Киеве погибли два человека. Авария произошла ночью 15 марта на перекрестке проспекта Шухевича и бульвара Перова в Деснянском районе столицы.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Киева.

Водитель автомобиля "Toyota", двигаясь по проезжей части не справился с управлением и столкнулся с автомобилем "Skoda", который остановился на перекрестке на красный сигнал светофора. Вследствие ДТП водитель легковушки, 1979 года рождения, и пассажирка скончались на месте происшествия", - сообщили в полиции.

Отмечается, что на момент ДТП водитель внедорожника, 1992 года рождения, находился в состоянии опьянения. Он был задержан.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, лицами управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Задержанному водителю грозит от 5 до 10 лет тюрьмы.

Напомним, чиновник Николаевской ОГА устроил гонки с патрульными и предлагал им взятку.

ДТП смерть полиция алкоголь авария

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Тихая гавань: как ОПЗЖ стала хозяйкой Белгорода-Днестровского
Утихомиренный бунтарь: черкасский мэр Бондаренко начал новую каденцию с примирения
Все публикации »
Михаил Басараб
Виктор Таран
Александр Черненко
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua