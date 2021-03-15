Во Львовской области в песчаном карьере засыпало экскаватор, погиб водитель

Спасатели высвобождали тело при помощи спецоборудования

Спасатели высвобождали тело при помощи спецоборудования

Фото ГСЧС

На Львовщине в результате оползня на песчаном карьере засыпало экскаватор, погиб водитель.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сообщение ГСЧС.

В селе Тростянец Стрыйского района на местном карьере в результате оползня засыпало песком экскаватор с водителем внутри. Сообщение о происшествии поступило в 15.30.

В 16:30 спасатели с помощью спецоборудования освободили тело погибшего мужчины 1963 года рождения из покореженной кабины и передали медикам, - говорится в сообщении.

Как сообщалось, сегодня случилась смертельная авария в Киеве: у виновника обнаружили алкоголя в крови в 10 раз выше нормы.