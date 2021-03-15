Во Львовской области в песчаном карьере засыпало экскаватор, погиб водитель
Спасатели высвобождали тело при помощи спецоборудования
Спасатели высвобождали тело при помощи спецоборудования
На Львовщине в результате оползня на песчаном карьере засыпало экскаватор, погиб водитель.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сообщение ГСЧС.
В селе Тростянец Стрыйского района на местном карьере в результате оползня засыпало песком экскаватор с водителем внутри. Сообщение о происшествии поступило в 15.30.
В 16:30 спасатели с помощью спецоборудования освободили тело погибшего мужчины 1963 года рождения из покореженной кабины и передали медикам, - говорится в сообщении.
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