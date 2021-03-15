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15 марта 2021, 19:35 8

Во Львовской области в песчаном карьере засыпало экскаватор, погиб водитель

15 марта 2021, 19:35 8
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Спасатели высвобождали тело при помощи спецоборудования
Спасатели высвобождали тело при помощи спецоборудования
Фото ГСЧС
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На Львовщине в результате оползня на песчаном карьере засыпало экскаватор, погиб водитель.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сообщение ГСЧС.

В селе Тростянец Стрыйского района на местном карьере в результате оползня засыпало песком экскаватор с водителем внутри. Сообщение о происшествии поступило в 15.30.

В 16:30 спасатели с помощью спецоборудования освободили тело погибшего мужчины 1963 года рождения из покореженной кабины и передали медикам, - говорится в сообщении.

Как сообщалось, сегодня случилась смертельная авария в Киеве: у виновника обнаружили алкоголя в крови в 10 раз выше нормы.

спасатели ГСЧС авария Тело гибель

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