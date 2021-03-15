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15 марта 2021, 20:40 6

"Чисто украинского штамма" коронавируса нет – Рубан

15 марта 2021, 20:40 6
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В Украине циркулируют все "опасные” штаммы коронавируса
В Украине циркулируют все "опасные” штаммы коронавируса
Фото из открытых источников
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В Украине с высокой вероятностью циркулируют такие штаммы коронавируса SARS-CoV-2, как “британский”, “бразильский” и “африканский”, не все они сейчас были выявлены лабораторным путем.

Об этом сказал начальник ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан, передает RegioNews со ссылкой на УНН.

Я могу подтвердить, что в Ивано-Франковской области обнаружен новый, британский штамм коронавируса. Этот штамм подтвердил Институт инфекционных заболеваний. Я могу сказать 100%, что в Украине циркулируют все штаммы, которые циркулируют во всех странах – это нормальное явление для пандемии. Если его не обнаружили – это исключительно из-за отсутствия лабораторной базы для проведения секвенации. У нас циркулирует 100% южноафриканский, бразильский, британский штамм коронавируса, - сказал Рубан.

На вопрос о том, есть ли в стране чисто "украинский” штамм коронавируса, начальник ГУ Госпродпотребслужбы заявил, что такого нет, и это "исключительно ложная информация”.

Как сообщалось 4 марта, в Украине зафиксирован более заразный британский штамм коронавируса. Выявлены два случая, оба – в Ивано-Франковской области.

коронавирус вирус COVID-19 Госпродпотребслужба пандемия

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