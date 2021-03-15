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15 марта 2021, 16:57 2

От вакцины AstraZeneca массово отказываются страны Европы

15 марта 2021, 16:57 2
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Уже 13 стран Европы отказались от препарата
Уже 13 стран Европы отказались от препарата
Рixabay
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Тринадцать стран Европы сообщили, что на неделю-две приостанавливают вакцинацию прививками от COVID-19 компании AstraZeneca, аналог которой под названием CoviShield 23 февраля завезли в Украину. Такие решения власти приняли после нескольких случаев образования тромбов, которые привели к смерти.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Страну".

Сообщается, что некоторые страны заморозили вакцинацию препаратами AstraZeneca полностью, другие изъяли только отдельные партии этой вакцины.

Официально связь между смертями и вакциной пока не установлена, расследование не закончено. Но ВОЗ и европейский регулятор лекарственных средств советуют продолжать использовать вакцину AstraZeneca - ввиду дефицита прививок от COVID-19.

AstraZeneca уже заявила о снижении количества обещанной вакцины, поскольку заявленное количество физически не успевают произвести. Pfizer и Moderna также поставляют меньше, чем было запланировано.

На сегодня список стран, где ждут результатов расследования смертельных случаев, выглядит таким образом:

1. Австрия

2. Эстония

3. Литва

4. Латвия

5. Люксембург

6. Кипр

7. Дания

8. Норвегия

9. Исландия

10. Италия

11. Болгария

12. Румыния

13. Таиланд.

Напомним, что в Украину 23 февраля завезли вакцину от коронавируса CoviShield. Уже вакцинировались более 51 тысячи человек. Медики часто отказываются вакцинироваться, аргументируя это тем, что им неизвестен препарат и побочные реакции, которые он может вызывать.

коронавирус вакцина ВОЗ Румыния вакцинация

 
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