От вакцины AstraZeneca массово отказываются страны Европы
Тринадцать стран Европы сообщили, что на неделю-две приостанавливают вакцинацию прививками от COVID-19 компании AstraZeneca, аналог которой под названием CoviShield 23 февраля завезли в Украину. Такие решения власти приняли после нескольких случаев образования тромбов, которые привели к смерти.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Страну".
Сообщается, что некоторые страны заморозили вакцинацию препаратами AstraZeneca полностью, другие изъяли только отдельные партии этой вакцины.
Официально связь между смертями и вакциной пока не установлена, расследование не закончено. Но ВОЗ и европейский регулятор лекарственных средств советуют продолжать использовать вакцину AstraZeneca - ввиду дефицита прививок от COVID-19.
AstraZeneca уже заявила о снижении количества обещанной вакцины, поскольку заявленное количество физически не успевают произвести. Pfizer и Moderna также поставляют меньше, чем было запланировано.
На сегодня список стран, где ждут результатов расследования смертельных случаев, выглядит таким образом:
1. Австрия
2. Эстония
3. Литва
4. Латвия
5. Люксембург
6. Кипр
7. Дания
8. Норвегия
9. Исландия
10. Италия
11. Болгария
12. Румыния
13. Таиланд.
Напомним, что в Украину 23 февраля завезли вакцину от коронавируса CoviShield. Уже вакцинировались более 51 тысячи человек. Медики часто отказываются вакцинироваться, аргументируя это тем, что им неизвестен препарат и побочные реакции, которые он может вызывать.