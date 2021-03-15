13:22  15 марта
Комитет Рады уже в среду рассмотрит вопрос о назначении выборов мэра Харькова - Качура
12:59  15 марта
Нардепы зовут на час вопросов к правительству Степанова
18:23  15 марта
Сутки в ООС: боевики четыре раза стреляли из запрещенного вооружения
UA | RU
UA | RU
15 марта 2021, 17:50 5

Стало известно, сколько уже вакцинировались от COVID-19 военнослужащих из состава ООС

15 марта 2021, 17:50 5
Читайте також українською мовою
Среди вакцинированных от коронавируса около 1000 медицинских работников
Среди вакцинированных от коронавируса около 1000 медицинских работников
Рixabay
Читайте також
українською мовою

В зоне проведения операции Объединенных сил продолжается вакцинация от коронавируса. По состоянию на сегодня, 15 марта, первую дозу вакцины Covishield получили около 6 тысяч военнослужащих из состава ООС.

Об этом сообщило командование ООС на странице в Facebook, пишет RegioNews.

Среди вакцинированных от коронавируса около 1000 медицинских работников. Поствакцинальных осложнений у военнослужащих из состава ООС пока не фиксировали.

Кампанию по вакцинации военных в ООС проводят 10 мобильных бригад, которые состоят из двух врачей и медицинской сестры. Они прошли специальную подготовку и владеют техникой проведения прививок, а также навыками оказания неотложной помощи в случае побочных эффектов.

На Донеччині в районі проведення ООС продовжується вакцинація військовослужбовців від коронавірусної хвороби COVID-19...

Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Monday, March 15, 2021

Напомним, что в Украине вакцинировали уже более 51 тысячи человек.

коронавирус ООС Украина вакцина вакцинация

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Линия раскола: как отомстит Дубинский за свое исключение из партии Зеленского
Борьба с облсоветом и слухи о Разумкове. Чем отметился в свои первые сто дней глава Хмельницкой ОГА Гамалий
Все публикации »
Михаил Басараб
Виктор Таран
Александр Черненко
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram