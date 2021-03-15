Стало известно, сколько уже вакцинировались от COVID-19 военнослужащих из состава ООС

Среди вакцинированных от коронавируса около 1000 медицинских работников

Среди вакцинированных от коронавируса около 1000 медицинских работников

Рixabay

В зоне проведения операции Объединенных сил продолжается вакцинация от коронавируса. По состоянию на сегодня, 15 марта, первую дозу вакцины Covishield получили около 6 тысяч военнослужащих из состава ООС.

Об этом сообщило командование ООС на странице в Facebook, пишет RegioNews.

Среди вакцинированных от коронавируса около 1000 медицинских работников. Поствакцинальных осложнений у военнослужащих из состава ООС пока не фиксировали.

Кампанию по вакцинации военных в ООС проводят 10 мобильных бригад, которые состоят из двух врачей и медицинской сестры. Они прошли специальную подготовку и владеют техникой проведения прививок, а также навыками оказания неотложной помощи в случае побочных эффектов.

На Донеччині в районі проведення ООС продовжується вакцинація військовослужбовців від коронавірусної хвороби COVID-19... Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Monday, March 15, 2021

Напомним, что в Украине вакцинировали уже более 51 тысячи человек.