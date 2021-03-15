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15 марта 2021, 17:24 7

В Запорожье суд восстановил на работе завхоза больницы, в которой произошел взрыв

15 марта 2021, 17:24 7
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Следователи не предоставили доказательств, что существует реальная угроза уничтожения или изменения подсудимым инвентаря
Следователи не предоставили доказательств, что существует реальная угроза уничтожения или изменения подсудимым инвентаря
Фото ГСЧС
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Запорожский апелляционный суд восстановил на работе сотрудника, который был завхозом в больнице, где произошел взрыв, которого отстранили на 60 суток, но адвокат обжаловал это раньше.

Об этом сообщается в постановлении Запорожского апелляционного суда, передает RegioNews.

Прошло чуть больше месяца с момента отстранения на 60 суток завхоза больницы в Запорожье, где случился взрыв, и адвокат обжаловал решение Орджоникидзевского районного суда заблаговременно.

Как обоснование, защитник подозреваемого сообщил, что во время предварительного судебного заседания следователи не предоставили доказательств, что существует реальная угроза уничтожения или изменения инвентаря подсудимым. Все аргументы, которые предоставили следователи на прошлом заседании – предположение.

Еще одна причина ходатайства адвоката – это то, что обвиняемый теперь не имеет возможности работать и получать зарплату, а под его опекой находится 92-летняя мать, которая нуждается в уходе.

Более того, подозреваемого обязали воздерживаться от общения с потерпевшими и свидетелями по делу и никакого влияния на них он не будет иметь.

Ввиду аргументов адвоката суд удовлетворил ходатайство об отмене решения об отстранении чиновника.

Напомним, ночью 4 февраля в инфекционной больнице Запорожья произошел пожар: погиб врач и трое пациентов. В ликвидации пожара было задействовано 60 пожарных.

Впоследствии сообщалось, что главврач Запорожской больницы не видит вины завхоза в трагическом пожаре в медучреждении. Он призвал следствие искать причину трагедии в особенностях работы аппаратов ИВЛ.

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