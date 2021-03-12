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12 марта 2021, 14:58 42

В Ужгороде из-за коронавируса школьников 1-4 классов отправили на дистанционное обучение

12 марта 2021, 14:58 42
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Решение принято в связи с осложнением в городе ситуации с распространением COVID-19
Решение принято в связи с осложнением в городе ситуации с распространением COVID-19
Рixabay
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Во всех общеобразовательных учебных заведениях Ужгорода с 15 до 26 марта будет приостановлен учебный процесс учеников 1-4 классов.

Такое решение приняли на заседании противоэпидемической комиссии 12 марта, передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу городского совета Ужгорода.

Согласно сообщению, решение принято в связи с осложнением в городе ситуации с распространением COVID-19 и острых респираторных вирусных инфекций.

"Педагогическим советам рекомендовали изучить возможность введения дистанционной формы обучения для учащихся начальных классов", — говорится в сообщении.

Также в пресс-службе отметили, что по состоянию на 12 марта в Ужгороде 2845 активных больных COVID-19, в целом с начала эпидемии у 9252 ужгородцев подтверждена коронавирусная инфекция.

Также растет и количество больных ОРВИ, показатель заболеваемости COVID-19, гриппом и ОРВИ превышает эпидпорог на 55,6%.

"Продолжается ежедневный мониторинг заболеваемости COVID-19, гриппом и ОРВИ, особое внимание будет уделяться анализу посещаемости дошкольных учебных заведений в Ужгороде", — добавили в горсовете.

Напомним, в Тернопольской области ужесточаются карантинные ограничения.

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