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12 марта 2021, 17:22 285

Днепропетровская область может попасть в "красную" зону уже в этом месяце

12 марта 2021, 17:22 285
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На территории региона, как и в других областях, растет количество больных с коронавирусом
На территории региона, как и в других областях, растет количество больных с коронавирусом
Фото: из открытых источников
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Днепропетровская область в связи со стремительным распространением COVID-19 может перейти в "красную" зону карантина уже в марте.

Об этом сообщает Днепропетровский областной совет, передает RegioNews.

Чиновники заявляют, что по данным областного департамента здравоохранения, динамика заболеваемости на территории региона растет.

Последние 2 недели +12,65%. За прошедшие сутки зарегистрировано 665 новых случаев COVID-19. Многие случаи сопровождаются осложнениями, требующими госпитализации", - говорится в сообщении.

Общая загруженность коек пациентами в областных больницах составляет 41,2%. Количество госпитализированных в течении последних семи дней на 100 тысяч населения, которое не должно превышать 60%, составляет 46,2%.

В COVID-больницах региона к кислороду подключены 4103 коек, это 85,2% от общего количества.

Всего активных больных по состоянию на прошедшие сутки насчитывалось 5839 человек. В стационаре находились 1310 человек, из них с пневмонией 1293, на аппаратах ИВЛ - 11 пациентов.

Напомним, в Виннице ввели карантинные ограничения "красного" уровня.

коронавирус карантин облсовет Днепропетровская область красная зона

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