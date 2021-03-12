Днепропетровская область может попасть в "красную" зону уже в этом месяце

На территории региона, как и в других областях, растет количество больных с коронавирусом

На территории региона, как и в других областях, растет количество больных с коронавирусом

Фото: из открытых источников

Днепропетровская область в связи со стремительным распространением COVID-19 может перейти в "красную" зону карантина уже в марте.

Об этом сообщает Днепропетровский областной совет, передает RegioNews. Чиновники заявляют, что по данным областного департамента здравоохранения, динамика заболеваемости на территории региона растет. Последние 2 недели +12,65%. За прошедшие сутки зарегистрировано 665 новых случаев COVID-19. Многие случаи сопровождаются осложнениями, требующими госпитализации", - говорится в сообщении. Общая загруженность коек пациентами в областных больницах составляет 41,2%. Количество госпитализированных в течении последних семи дней на 100 тысяч населения, которое не должно превышать 60%, составляет 46,2%. В COVID-больницах региона к кислороду подключены 4103 коек, это 85,2% от общего количества. Всего активных больных по состоянию на прошедшие сутки насчитывалось 5839 человек. В стационаре находились 1310 человек, из них с пневмонией 1293, на аппаратах ИВЛ - 11 пациентов. Напомним, в Виннице ввели карантинные ограничения "красного" уровня.

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