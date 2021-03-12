Днепропетровская область может попасть в "красную" зону уже в этом месяце
Днепропетровская область в связи со стремительным распространением COVID-19 может перейти в "красную" зону карантина уже в марте.
Об этом сообщает Днепропетровский областной совет, передает RegioNews.
Чиновники заявляют, что по данным областного департамента здравоохранения, динамика заболеваемости на территории региона растет.
Последние 2 недели +12,65%. За прошедшие сутки зарегистрировано 665 новых случаев COVID-19. Многие случаи сопровождаются осложнениями, требующими госпитализации", - говорится в сообщении.
Общая загруженность коек пациентами в областных больницах составляет 41,2%. Количество госпитализированных в течении последних семи дней на 100 тысяч населения, которое не должно превышать 60%, составляет 46,2%.
В COVID-больницах региона к кислороду подключены 4103 коек, это 85,2% от общего количества.
Всего активных больных по состоянию на прошедшие сутки насчитывалось 5839 человек. В стационаре находились 1310 человек, из них с пневмонией 1293, на аппаратах ИВЛ - 11 пациентов.
Напомним, в Виннице ввели карантинные ограничения "красного" уровня.