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12 марта 2021, 16:58 1178

На Житомирщине ужесточат карантин из-за вспышки коронавируса

12 марта 2021, 16:58 1178
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Жесткие ограничения продлятся до тех пор, пока регион не выйдет из "красной"
Жесткие ограничения продлятся до тех пор, пока регион не выйдет из "красной"
Фото: flickr
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В Житомирской области, где из-за рекордного числа заболевших COVID-19 остановили автобусное сообщение, есть недовольные карантинными ограничениями граждане. Несмотря на это, срок их действия завершится только тогда, когда регион выйдет из "красной" зоны. 

Об этом в комментарии "Стране" рассказал пресс-секретарь главы Житомирской ОГА Юрий Мельник, пишет RegioNews.

"На самом деле, полиция четко исполняет постановление №1236 относительно запрета регулярного и нерегулярного транспорта. Мы обратились к органам местного самоуправления, чтобы обеспечить движение транспорта и спецподвоз для сотрудников критической инфраструктуры. Почти все города уже обеспечили такой спецподвоз: Житомир, Бердичев, Новоград-Волынский и Коростень. В целом, есть недовольство, но, к сожалению, мы должны четко выполнять постановление Кабмина", - заявил Мельник.

По словам Мельника, жесткие ограничения продлятся до тех пор, пока регион не выйдет из "красной" зоны. Между тем, 17 марта этого не случится.

"Карантинные ограничения будут длиться до тех пор, пока область будет пребывать в "красной" зоне. По плану это 17 марта, но мы четко понимаем, что сроки продлят, так как у нас антирекорд по коронавирусу - 1 310 позитивных результатов. Самое большое количество по всей Украине. Поэтому мы понимаем, что это не остановится. Плюс - звонили представители лабораторного центра и сказали, что у них в работе больше 2 000 мазков на протяжении этих дней. Думаю, что количество позитивных случаев будет расти", - сообщил он.

По его данным, наиболее тяжелая ситуация с коронавирусом сейчас наблюдается в Бердичеве и в Житомире.

"Это два наиболее населенных пункта в области. Много тяжелых случаев и много летальных. У нас только за сегодня - шесть смертей. Люди не вовремя обращаются к семейным врачам, в этом есть также проблема", - рассказал Мельник.

Напомним, в Житомирской области отменили все внутренние автобусные рейсы.

коронавирус Украина Житомир Бердичев Коростень

 
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