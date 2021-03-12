09:12  12 марта
В Украине за сутки подтвердили почти 13 тысяч новых заражений COVID-19
18:17  11 марта
СНБО на следующем заседании рассмотрит санкции против физических лиц - Данилов
08:11  12 марта
Оккупанты обстреляли из гранатометов позиции сил ООС: ранен военнослужащий
UA | RU
UA | RU
12 марта 2021, 09:12 4

В Украине за сутки подтвердили почти 13 тысяч новых заражений COVID-19

12 марта 2021, 09:12 4
Читайте також українською мовою
Зафиксировано 230 летальных случаев
Зафиксировано 230 летальных случаев
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Украине за прошедшие сутки COVID-19 диагностировали у 12946 человек, в больницы попали 3843 человек, 4630 пациентов выздоровели.

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

2 946 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине на 12 марта. Среди заболевших - 649 детей и 450 медработников", - сообщил министр.

Было осуществлено тестирований за сутки - 100 718 (в том числе методом ПЦР - 46 396, методом ИФА - 18 342, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 35 980).

За прошедшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской (1310), Винницкой (940), г. Киев (896), Одесской (757), Львовской (704) и Киевской (697) областях.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 1 438 468 человек;
  • выздоровели - 1 214 876 человек;
  • летальных исходов - 27 915;
  • проведения ПЦР-тестов - 7 282 107.

Ранее сообщалось, что в Киеве и семи областях превышен порог госпитализаций пациентов с коронавирусом.

коронавирус карантин болезнь Минздрав пандемия

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Утихомиренный бунтарь: черкасский мэр Бондаренко начал новую каденцию с примирения
Это Мукачево, детка: воспользуется ли Балога-сын шансом стать "мэром на века"
Все публикации »
Виктор Таран
Александр Черненко
Владимир Фесенко
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram