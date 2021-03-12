В Украине за сутки подтвердили почти 13 тысяч новых заражений COVID-19

Зафиксировано 230 летальных случаев

Зафиксировано 230 летальных случаев

Фото: из открытых источников

В Украине за прошедшие сутки COVID-19 диагностировали у 12946 человек, в больницы попали 3843 человек, 4630 пациентов выздоровели.

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

2 946 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине на 12 марта. Среди заболевших - 649 детей и 450 медработников", - сообщил министр.

Было осуществлено тестирований за сутки - 100 718 (в том числе методом ПЦР - 46 396, методом ИФА - 18 342, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 35 980).

За прошедшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской (1310), Винницкой (940), г. Киев (896), Одесской (757), Львовской (704) и Киевской (697) областях.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 1 438 468 человек;

выздоровели - 1 214 876 человек;

летальных исходов - 27 915;

проведения ПЦР-тестов - 7 282 107.

Ранее сообщалось, что в Киеве и семи областях превышен порог госпитализаций пациентов с коронавирусом.