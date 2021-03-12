Ровенская область скоро перейдет в "оранжевую" зону карантина - ОГА

Количество выездов бригад скорой к пациентам с COVID-19 в регионе выросло

Количество выездов бригад скорой к пациентам с COVID-19 в регионе выросло

Фото: из открытых источников

Об этом во время брифинга 12 марта заявил заместитель председателя облгосадминистрации Сергей Подолин, передает RegioNews.

По его словам, в области около 50 пациентов находятся в реанимации, это самый высокий показатель за время пандемии.

"Оранжевая" зона или за неделю или за две придет в Ровенскую область. Сказать трудно, но мы ожидаем на этот факт. На этой неделе наш регион будет еще в желтой зоне и, конечно, есть закономерность эпидемического процесса там, где мы не можем оттянуть его, уменьшить", - сказал Сергей Подолин.

Он добавил, что в области фиксируют рост заболеваемости, за минувшие сутки зафиксировали 269 новых больных. В лидерах - Ровенский район и город Ровно. Заполненность заведений, принимающих COVID-пациентов, составляет 37%.

Напомним, Днепропетровская область может попасть в "красную" зону уже в этом месяце.