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06 марта 2021, 16:40 207

Минздрав внес Киев в "оранжевую" зону, а "красную" зону расширил

06 марта 2021, 16:40 207
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"Красную" зону расширили до четырех областей
"Красную" зону расширили до четырех областей
Фото: flickr
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Министерство здравоохранения обновило карантинный список регионов. "Красную" зону расширили до четырех областей, а Киев оказался "оранжевым".

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава, пишет RegioNews.

Так, в "красную" зону внесли Закарпатскую область. Кроме нее здесь находятся также Житомирская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.

Киев попал "оранжевую" зону в связи с превышением показателя госпитализаций - в столице по состоянию на 6 марта он составляет 60,2 на 100 тысяч населения при норме 60. Кроме Киева, в "оранжевой" зоне находятся Винницкая, Донецкая, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская и Хмельницкая области.

Остальные регионы остаются в "желтой зоне" карантина.

Напомним, что больше половины украинцев поддержат "жесткий" карантин при росте заболеваемости COVID-19.

Украина Киев карантин Минздрав зона

 
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