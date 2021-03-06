Минздрав внес Киев в "оранжевую" зону, а "красную" зону расширил

"Красную" зону расширили до четырех областей

"Красную" зону расширили до четырех областей

Фото: flickr

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава, пишет RegioNews.

Так, в "красную" зону внесли Закарпатскую область. Кроме нее здесь находятся также Житомирская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.

Киев попал "оранжевую" зону в связи с превышением показателя госпитализаций - в столице по состоянию на 6 марта он составляет 60,2 на 100 тысяч населения при норме 60. Кроме Киева, в "оранжевой" зоне находятся Винницкая, Донецкая, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская и Хмельницкая области.

Остальные регионы остаются в "желтой зоне" карантина.

Напомним, что больше половины украинцев поддержат "жесткий" карантин при росте заболеваемости COVID-19.