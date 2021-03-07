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07 марта 2021, 10:43 16

В Украине - более 7 тысяч новых случаев COVID-19 за первый выходной

07 марта 2021, 10:43 16
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7 167 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 7 марта 2021 года.

Об этом сообщает официальный Telegram канал Минздава Коронавирус_инфо, передает RegioNews.

В частности, заболели 466 детей и 172 медработника.

Также за минувшие сутки

госпитализированы - 3 956 человек;

летальных случаев - 103;

выздоровели - 2 147 человек;

осуществлено тестирований за сутки - 46 304 (в том числе методом ПЦР - 24 868, методом ИФА - 3 927, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 17 509), - сообщают в Минздраве.

За все время пандемии в Украине заболело - 1 401 228 человек; выздоровели - 1 196 520 человек; летальных исходов - 27 022; проведено ПЦР-тестов - 7 126 226.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской (747), Львовской (601), Винницкой (587), Ивано-Франковской (543) и Закарпатской (503) областях.

Как сообщалось, на Закарпатье могут ввести "медицинскую сортировку" пациентов с Covid-19. Практически все места для предоставления кислородной терапии заняты.

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