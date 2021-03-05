15:36  05 марта
В Сумах из-за "оранжевой" зоны запретили проведение массовых мероприятий
12:57  05 марта
Нардепы провалили закон о назначении и.о. глав горадминистраций
08:11  05 марта
"Игнорируют договоренности": в штабе ООС отреагировали на очередные обстрелы боевиков
UA | RU
UA | RU
05 марта 2021, 13:14 11

Меньше четверти населения Украины готовы вакцинироваться от COVID-19 - опрос

05 марта 2021, 13:14 11
Читайте також українською мовою
Больше всего противников вакцинации на Донбассе - 75% опрошенных
Больше всего противников вакцинации на Донбассе - 75% опрошенных
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Как свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии, готовы вакцинироваться от COVID-19 в стране лишь 24,1% украинцев. Не будут вакцинироваться 60,2% респондентов, а 15,7% не смогли ответить на вопрос.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные КМИС.

Так, больше всего опрошенных выступают за вакцинацию на западной Украине - 29,8%, меньше всего - на Донбассе - там готовы вакцинироваться лишь 11,9% опрошенных. Против вакцинации на Донбассе выступают 75% респондентов.

Отмечается, что опрос проводился с 23 февраля по 1 марта по всей Украине за исключением оккупированных РФ территорий. Методом личного интервью с использованием планшетов (САРІ) опрошено 1207 респондентов. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,9%.

Напомним, за сутки в Украине вакцинировали почти 3 тысячи человек, всего вакцинировано почти 12,5 тысяч человек.

вакцина украинцы опрос социология вакцинация

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Саботаж по-чернономорски: как депутаты горсовета парализуют работу нового мэра Черноморска
Мартовские довыборы в прикарпатском округе №87: что интересного предлагают и декларируют кандидаты
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виктор Небоженко
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua