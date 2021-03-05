Меньше четверти населения Украины готовы вакцинироваться от COVID-19 - опрос

Больше всего противников вакцинации на Донбассе - 75% опрошенных

Больше всего противников вакцинации на Донбассе - 75% опрошенных

Фото: из открытых источников

Как свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии, готовы вакцинироваться от COVID-19 в стране лишь 24,1% украинцев. Не будут вакцинироваться 60,2% респондентов, а 15,7% не смогли ответить на вопрос.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные КМИС.

Так, больше всего опрошенных выступают за вакцинацию на западной Украине - 29,8%, меньше всего - на Донбассе - там готовы вакцинироваться лишь 11,9% опрошенных. Против вакцинации на Донбассе выступают 75% респондентов.

Отмечается, что опрос проводился с 23 февраля по 1 марта по всей Украине за исключением оккупированных РФ территорий. Методом личного интервью с использованием планшетов (САРІ) опрошено 1207 респондентов. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,9%.

Напомним, за сутки в Украине вакцинировали почти 3 тысячи человек, всего вакцинировано почти 12,5 тысяч человек.