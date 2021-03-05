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05 марта 2021, 11:13 71

В Минздраве объяснили, почему будут вакцинировать людей не с приоритетного списка

05 марта 2021, 11:13 71
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Фото: из открытых источников
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Министерство здравоохранения дало разрешение на проведение вакцинации от COVID-19 известных и публичных людей вне очереди, чтобы неиспользованные дозы не пропадали.

Об этом во время брифинга заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает RegioNews.

По его словам, каждый флакон вакцины CoviShield/AstraZeneca содержит 10 доз, на их использование есть лишь 6 часов, повторное охлаждение строго запрещено. Если эта вакцина не будет использована, ее нужно утилизировать.

Чтобы показать, что вакцинироваться против COVID целесообразно и безопасно, приказом от 1 марта министр здравоохранения Максим Степанов внес изменения в дорожнюю карту вакцин. Этими изменениями мы разрешили популяризировать проведение прививок остаточными дозами, которые образуются во время проведения выездных мобильных сессий, публичных и известных людей", - сказал Ляшко.

Проводить вакцинацию людей не из списка также будут, когда количество людей, которые вакцинировались мобильной бригадой в течение дня, было не кратно десяти, и оставались несколько доз препарата.

Или же когда человек пришел на вакцинацию, но у него были обнаружены противопоказания для вакцинации.

Напомним, за сутки в Украине вакцинировали почти 3 тысячи человек, всего вакцинировано почти 12,5 тысяч человек.

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