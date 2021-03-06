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06 марта 2021, 12:13 39

На Харьковщине вакцинировали менее 3% медиков

06 марта 2021, 12:13 39
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По темпам вакцинации Харьковская область заняла седьмое место с конца
По темпам вакцинации Харьковская область заняла седьмое место с конца
Рixabay
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В Харьковской области прививки от коронавируса получили менее 3% медиков, которых должны были вакцинировать в первую очередь.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram-канал Харьков LIVE и сайт "Вакцинация от Сovid-19".

Отмечается, что с начала кампании по вакцинации (а в Харьковской области первую прививку от коронавируса сделали 25 февраля), в регионе вакцинировалось всего 330 человек. По темпам вакцинации Харьковская область заняла седьмое место с конца.

Отметим, что лидерами по введению вакцины стали Днепропетровская и Донецкая области. Там привили уже по 1 110 человек. А вот аутсайдером гонки за вакцинами стала Закарпатская область - 244 вакцинированных.

Ранее сообщалось, что меньше четверти населения Украины готовы вакцинироваться от COVID-19.

коронавирус Украина вакцина Харьков вакцинация

 
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