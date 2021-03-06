На Харьковщине вакцинировали менее 3% медиков
В Харьковской области прививки от коронавируса получили менее 3% медиков, которых должны были вакцинировать в первую очередь.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram-канал Харьков LIVE и сайт "Вакцинация от Сovid-19".
Отмечается, что с начала кампании по вакцинации (а в Харьковской области первую прививку от коронавируса сделали 25 февраля), в регионе вакцинировалось всего 330 человек. По темпам вакцинации Харьковская область заняла седьмое место с конца.
Отметим, что лидерами по введению вакцины стали Днепропетровская и Донецкая области. Там привили уже по 1 110 человек. А вот аутсайдером гонки за вакцинами стала Закарпатская область - 244 вакцинированных.
Ранее сообщалось, что меньше четверти населения Украины готовы вакцинироваться от COVID-19.