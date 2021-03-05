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05 марта 2021, 22:01 6

На Закарпатье могут ввести "медицинскую сортировку" пациентов с Covid-19

05 марта 2021, 22:01 6
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Практически все места для предоставления кислородной терапии заняты
Практически все места для предоставления кислородной терапии заняты
Фото из открытых источников
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Руководитель Закарпатской областной клинической больницы им. Андрея Новака Юрий Яцына заявил, что из-за критической ситуации с коронавирусом в области в больницах могут ввести так называемую "медицинскую сортировку", когда лечить будут только "перспективных к жизни".

Соответствующее видеообращение врач выложил на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

Когда наступает форс-мажор, экстремальная ситуация, когда массово поступают больные, в медицине катастроф есть такой пункт: "медицинская сортировка". Что это такое... Если возможности предоставления адекватного лечения ограничены, то это адекватное лечение предоставляется пациентам, которые перспективны для жизни. То есть крайне тяжелые пациенты могут не получить надлежащую медицинскую помощь. Это не моя выдумка. Это такие положения при чрезвычайных ситуациях, - пояснил руководитель больницы.

Врач рассказал, что за последние четыре дня в областную больницу поступили 76 пациентов, выписано 36, на кислородной терапии сейчас находятся 110 пациентов. Практически все места для предоставления кислородной терапии заняты.

Яцына также сообщил, что нынешняя волна коронавируса протекает иначе, врач предполагает, что медики имеют дело с мутировавшим штаммом коронавируса.

Наверное, имеем все-таки мутировавший штамм данной инфекции. Болеют молодые люди, и умирают молодые люди, - подчеркнул он.

Врач обратился ко всем жителям региона с просьбой соблюдать карантинные ограничения, чтобы остановить распространение смертельной инфекции.

Как сообщалось, в отдельных населенных пунктах Закарпатья усилили карантин. Региональная комиссия решила пока не вводить карантин во всей области.

В общем о коронавирус в Украине: второй день подряд свыше 10 тысяч новых случаев. За сутки в больницы попали 3 355 человек.

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