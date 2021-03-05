Коронавирус в Украине: второй день подряд более 10 тысяч новых случаев

За сутки в больницы попали 3 355 человек

За сутки в больницы попали 3 355 человек

Фото: из открытых источников

В Украине за 4 марта COVID-19 обнаружили у 10 155 человек, зафиксировано 172 летальных случая, 4149 пациентов выздоровели.

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

10 155 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине на 5 марта. Среди заболевших - 577 детей и 345 медработников", - сообщил министр.

Было осуществлено тестирований за сутки - 83 756 (в том числе методом ПЦР - 40 393, методом ИФА - 16 127, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 27 236).

За прошедшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киеве (910), Винницкой (816), Закарпатской (748), Ивано-Франковской (737) и Житомирской (695) областях.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 1 384 917 человек;

выздоровели - 1 191 022 человек;

летальных исходов - 26 763;

проведено ПЦР-тестов - 7 062 386.

Напомним, сутками ранее в Украине COVID-19 обнаружили у 10 057 человек.