На Закарпатті можуть запровадити "медичне сортування" пацієнтів з Covid-19

Практично всі місця для надання кисневої терапії зайняті

Практично всі місця для надання кисневої терапії зайняті

Фото з відкритих джерел

Керівник Закарпатської обласної клінічної лікарні ім. Андрія Новака Юрій Яцина заявив, що через критичну ситуацію з коронавірусом в області в лікарнях можуть ввести так зване "медичне сортування", коли лікувати будуть тільки "перспективних до життя".

Відповідне відеозвернення лікар виклав на своїй сторінці у Facebook, передає RegioNews.

Коли настає форс-мажор, екстремальна ситуація, коли масово надходять хворі, у медицині катастроф є такий пункт: "медичне сортування". Що це таке… Якщо можливості надання адекватного лікування обмежені, то це адекватне лікування надається пацієнтам, які перспективні для життя. Тобто пацієнти вкрай важкі можуть не отримати належну медичну допомогу. Це не моя вигадка. Це – такі положення при надзвичайних ситуаціях, - пояснив керівник лікарні.

Лікар розповів, що за останні чотири дні в обласну лікарню надійшли 76 пацієнтів, виписано 36, на кисневій терапії нині перебувають 110 пацієнтів. Практично всі місця для надання кисневої терапії зайняті.

Яцина також повідомив, що нинішня хвиля коронавірусу протікає інакше, лікар припускає, що медики мають справу з мутованим штамом коронавірусу.

Мабуть, маємо все-таки мутований штам даної інфекції. Хворіють молоді люди, і помирають молоді люди, - підкреслив він.

Лікар звернувся до всіх мешканців регіону з проханням дотримуватися карантинних обмежень, аби зупинити поширення смертельної інфекції.

Як повідомлялося, в окремих населених пунктах Закарпаття посилили карантин. Регіональна комісія вирішила поки що не запроваджувати карантин у всій області.

Загалом про коронавірус в Україні: другий день поспіль понад 10 тисяч нових випадків. За добу до лікарень потрапили 3 355 осіб.