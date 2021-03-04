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04 марта 2021, 13:40 13

В Украине зафиксирован более заразный британский штамм коронавируса

04 марта 2021, 13:40 13
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Выявлены два случая, оба – в Ивано-Франковской области
Выявлены два случая, оба – в Ивано-Франковской области
Фото из открытых источников
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В Украине зафиксировали более заразный британский штамм коронавируса, биоматериалы были отобраны 18 и 19 февраля.

Об этом сообщила Алла Мироненко, профессор отделения респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней имени Громашевского, передаёт RegioNews со ссылкой на LIGA.net

Учёная отметила, что было выявлено два случая британского штамма. Оба – в Ивано-Франковской области: у 41-летнего мужчины и у 54-летней женщины. Биологические материалы были отобраны 18 и 19 февраля. Профессор уточнила, что была выявлена не только мутация N501Y (характерная также для южноафриканского и бразильского штаммов), но и другие, присущие именно британскому варианту.

Мироненко не смогла рассказать о состоянии пациентов, поскольку Институт занимался лишь секвенированием генома биоматериала и не получал данных об именах заболевших.

Как сообщалось ранее, 26 февраля в Минздраве заявляли, что в Украине не выявили новых штаммов коронавируса. Минздрав ожидал результаты проведенного внутри страны секвенирования, исследования образцов тяжелобольных в Ивано-Франковской области.

Позднее сообщалось, что на Львовщине циркулируют два штамма коронавируса и "южноафриканского" и "британского" штаммов среди них пока в области не выявили.

Также 3 марта стало известно, что специалисты обнаружили на Буковине два штамма коронавируса. Этот факт подтвержден лабораторно в Лондоне.

коронавирус заражение медицина COVID-19 Ивано-Франковская область

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