"Как Зеленский и Ляшко": Шмыгаль пообещал публично вакцинироваться

У премьера есть идея поднять приоритетность вакцинации журналистов и священников

У премьера есть идея поднять приоритетность вакцинации журналистов и священников

Фото: из открытых источников

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что планирует пройти публичную вакцинацию, как ранее это сделал Зеленский, Степанов и Ляшко.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-конференцию министра, посвященной году работы правительства.

Как только будет возможность и подойдет моя очередь, я лично вакцинируюсь и приглашаю всех сделать то же самое. Чтобы показать, что это критическая необходимость для национальной безопасности государства. Чем скорее мы вакцинируемся, тем скорее сможем вернуться к нормальной жизни. Нужно достичь глобального иммунитета", - сообщил Шмыгаль.

Так же Шмыгаль ответил на вопрос о большом количестве отказов от вакцинации.

"Коллективный иммунитет формируется при достижении 70% вакцинированных. Началась вакцинация первого этапа - врачи и военные, а также люди старшего возраста. Всего этапов пять. В этом и следующем году мы видим возможность провакцинировать от 20 до 22 млн украинцев. Всего мы рассчитываем в ближайшее время получить 9 млн доз вакцины, то есть 4,5 млн человек смогут провакцинироваться в первом и втором квартале текущего года", - заявил Шмыгаль.

Но даже если половина граждан Украины готова вакцинироваться, есть часть вакцин, которые не успевают использовать. Такие вакцины вынуждены утилизировать. Но правительство хочет использовать их для граждан не из первой категории на вакцинацию.

В нынешних условиях выбрасывать вакцину - это кощунство. Если остаются неиспользованные дозы, нужно привлекать людей из второго, третьего этапа вакцинации", - заявил Шмыгаль.

И добавил, что это будет осуществляться через электронную платформу записи на вакцинацию.

Премьер подчеркнул, что есть идеи поднять приоритетность вакцинации журналистов и священников.

RegioNews в своем новом спецпроекте оценил работу Кабмина.

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