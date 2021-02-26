В Минздраве заявили, что в Украине не выявили новых штаммов коронавируса

Минздрав ожидает результаты проведенного внутри страны секвенирования, будут исследованы образцы тяжелобольных в Ивано-Франковской области

Минздрав ожидает результаты проведенного внутри страны секвенирования, будут исследованы образцы тяжелобольных в Ивано-Франковской области

Фото: МИНЗДРАВ

По данным проведенных исследований, в Украине не выявили циркуляцию новых штаммов коронавируса.

Об этом сообщил на брифинге заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, пишет RegioNews.

"Секвенирование генома коронавируса, циркулирующего на территории Украины, сегодня не подтвердило наличие британского, южноафриканского или бразильского происхождения мутаций - это мы получили первые результаты образцов из клиники "Шарите", куда направляли биоматериал больных в Украине", - рассказал Ляшко.

Он добавил, что Минздрав ожидает результаты проведенного внутри страны секвенирования, будут исследованы образцы тяжелобольных в Ивано-Франковской области.

"Будем знать, есть ли у нас новые штаммы, которые приводят к росту случаев коронавируса", - сообщил он.

Ранее стало известно, почему в Украине увеличился рост случаев коронавируса.