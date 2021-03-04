Минздрав требует конфиденциальности вокруг производителей и цен на вакцины от COVID-19 и объясняет причину

Чиновники говорят, что это не прихоть министерства

Чиновники говорят, что это не прихоть министерства

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Министерство здравоохранения обязало области обеспечить неразглашение любой информации относительно производителей и цен на вакцины от COVID-19 по требованию закупочной организации Crown Agents.

Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Украины Светлана Шаталова на брифинге, передает RegioNews.

Действительно, приказ Министерства здравоохранения от 19 февраля этого года, которым было распределено количество вакцин по регионам, содержит требование к руководителям структурных подразделений по вопросам здравоохранения областей Украины и города Киева "обеспечить неразглашение любой информации относительно производителей и/или поставщиков, а также цены на вакцины против острой респираторной болезни COVID-19”, — отметила Шаталова.

Такое требование, с ее слов, обусловлено положениями соглашения, заключенного между Министерством здравоохранения и специализированной международной организацией Crown Agents, которая уполномочена осуществлять закупки вакцины”.

Эти жесткие требования, касающиеся конфиденциальности, являются вовсе не прихотью Министерства. Они инициированы производителями вакцины, и за нарушение таких требований предусмотрены крупные штрафные санкции или даже расторжения контрактов, — добавила заместитель министра.

Как сообщалось, Зеленский хочет увеличить темпы вакцинации от COVID-19. Пока темпы не очень быстрые, сообщил президент.