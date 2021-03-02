На Львовщине циркулируют два штамма коронавируса
"Южноафриканского" и "британского" штаммов пока в области не выявили
"Южноафриканского" и "британского" штаммов пока в области не выявили
Во Львовской области обнаружили два штамма коронавируса. Однако ни один из них не является ни "британским", ни "южноафриканским".
Об этом заявила главный эпидемиолог Львовской области Наталья Иванченко-Тимка на брифинге, пишет RegioNews.
По ее словам, один генотип называется В1, а второй - В11.
"Мы получили информацию из Центра общественного здоровья Министерства охорони здоровья о том, что на территории Львовской области циркулируют два генотипа коронавируса. Один называется В1, а второй В11", - заявила она.
Иванченко-Тимко отметила, что "южноафриканского" и "британского" штаммов пока в области не выявили.
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