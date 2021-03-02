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02 марта 2021, 15:59 8

На Львовщине циркулируют два штамма коронавируса

02 марта 2021, 15:59 8
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"Южноафриканского" и "британского" штаммов пока в области не выявили
"Южноафриканского" и "британского" штаммов пока в области не выявили
Фото: flickr
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Во Львовской области обнаружили два штамма коронавируса. Однако ни один из них не является ни "британским", ни "южноафриканским".

Об этом заявила главный эпидемиолог Львовской области Наталья Иванченко-Тимка на брифинге, пишет RegioNews.

По ее словам, один генотип называется В1, а второй - В11.

"Мы получили информацию из Центра общественного здоровья Министерства охорони здоровья о том, что на территории Львовской области циркулируют два генотипа коронавируса. Один называется В1, а второй В11", - заявила она.

Иванченко-Тимко отметила, что "южноафриканского" и "британского" штаммов пока в области не выявили.

Ранее сообщалось, что в Украине стремительно растет смертность от COVID-19.

коронавирус вакцина Львов Львовщина Львовская область

 
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