На Львовщине циркулируют два штамма коронавируса

"Южноафриканского" и "британского" штаммов пока в области не выявили

"Южноафриканского" и "британского" штаммов пока в области не выявили

Фото: flickr

Во Львовской области обнаружили два штамма коронавируса. Однако ни один из них не является ни "британским", ни "южноафриканским".

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