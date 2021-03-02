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02 марта 2021, 22:00 4

За сокрытие преступления в интересах бывшего нардепа будут судить экс-руководителя прокуратуры Киевщины

02 марта 2021, 22:00 4
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Подделывал документы и вмешивался в автоматизированную систему учета работы прокуратуры
Подделывал документы и вмешивался в автоматизированную систему учета работы прокуратуры
Фото из открытых источников
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Специализированной прокуратурой в военной и оборонной сфере Офиса Генерального прокурора направлен в суд обвинительный акт в отношении одного из бывших руководителей прокуратуры Киевской области.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

Согласно обвинительному акту, прокуроры умышленно своевременно не обжаловали постановление суда об условно-досрочном освобождении бывшего народного депутата Украины, осужденного за умышленное убийство, от отбывания наказания в связи с состоянием здоровья.

Зато экс-руководитель прокуратуры Киевской области, во избежание ответственности и сокрытия противоправных действий своих подчиненных, которые они совершили в интересах экс-нардепа, организовал составление и выдачу ложной апелляционной жалобы на данное определение суда. Для регистрации апелляционной жалобы в якобы установленный законом срок он также организовал несанкционированное внесение в автоматизированную систему учета работы органов прокуратуры ложных сведений, - сообщают у генпрокурора.

Впоследствии, с целью сокрытия указанных уголовных правонарушений подчиненными, чиновник совершил заведомо ложное сообщение о совершении преступления, соединенное с искусственным созданием доказательств обвинения. В частности, документально создана видимость, что преступление совершили не подчиненные прокуроры, а сотрудники исправительной колонии, которые якобы незаконно выпустили нардепа из учреждения, где он отбывал наказание.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось следователями Государственного бюро расследований.

Чиновника обвиняют в организации несанкционированного вмешательства в работу автоматизированной системы, служебного подлога, сокрытии преступления, а также заведомо ложном сообщении о совершении уголовного правонарушения (ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 361, ч. 3, ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 366; ч. 1 ст. 396; ч. 2 ст. 383 УК Украины).

Как сообщалось ранее, дело коррупции экс-заместителя главы Закарпатского облсовета передали в суд. Он требовал "откат” от фирмы, которая занималась реконструкцией социально-культурного центра.

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