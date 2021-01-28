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28 января 2021, 10:14 555

На Полтавщине банда обворовывала фуры прямо на ходу, используя альпинистское снаряжение

28 января 2021, 10:14 555
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Пока фура ехала по трассе, злоумышленники взламывались замки и пломбы, а потом проникали к товару
Пока фура ехала по трассе, злоумышленники взламывались замки и пломбы, а потом проникали к товару
Фото: Нацполиция
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На Полтавщине полиция задержала преступную группу, которая занималась похищением товаров из грузовых автомобилей, обслуживающих сети супермаркетов и осуществлявших почтовые перевозки.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Нацполицию.

Преступления подельники совершали в основном ночью или рано утром, во время движения транспортных средств, взламывая замки и пломбы специальными устройствами. Они использовали специально оборудованный легковой автомобиль и альпинистское снаряжение", - сообщили в полиции.

Похищенное, среди которых продукты питания, бытовая химия, почтовые отправления и медикаменты, злоумышленники хранили по месту жительства и в частном доме, который приобрели в селе одного из районов области.

Следователи провели более 20 обысков дома у подозреваемых, в автомобилях, гаражных и других помещениях - изъяли ряд вещественных доказательств.

Трем фигурантам уже сообщено о подозрении в совершении шести краж. По предварительной оценке, сумма нанесенного ущерба - около 700 тысяч грн. Хотя правоохранители считают, что подозреваемые могут быть причастны еще около 30 аналогичных преступлений.

Ранее сообщалось, что на Киевщине задержали россиянина, который воровал украинский лес.

Фура авто транспорт воровство полиция
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