На Полтавщине банда обворовывала фуры прямо на ходу, используя альпинистское снаряжение
На Полтавщине полиция задержала преступную группу, которая занималась похищением товаров из грузовых автомобилей, обслуживающих сети супермаркетов и осуществлявших почтовые перевозки.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Нацполицию.
Преступления подельники совершали в основном ночью или рано утром, во время движения транспортных средств, взламывая замки и пломбы специальными устройствами. Они использовали специально оборудованный легковой автомобиль и альпинистское снаряжение", - сообщили в полиции.
Похищенное, среди которых продукты питания, бытовая химия, почтовые отправления и медикаменты, злоумышленники хранили по месту жительства и в частном доме, который приобрели в селе одного из районов области.
Следователи провели более 20 обысков дома у подозреваемых, в автомобилях, гаражных и других помещениях - изъяли ряд вещественных доказательств.
Трем фигурантам уже сообщено о подозрении в совершении шести краж. По предварительной оценке, сумма нанесенного ущерба - около 700 тысяч грн. Хотя правоохранители считают, что подозреваемые могут быть причастны еще около 30 аналогичных преступлений.
Ранее сообщалось, что на Киевщине задержали россиянина, который воровал украинский лес.