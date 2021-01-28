На Полтавщине банда обворовывала фуры прямо на ходу, используя альпинистское снаряжение

Пока фура ехала по трассе, злоумышленники взламывались замки и пломбы, а потом проникали к товару

Пока фура ехала по трассе, злоумышленники взламывались замки и пломбы, а потом проникали к товару

Фото: Нацполиция

На Полтавщине полиция задержала преступную группу, которая занималась похищением товаров из грузовых автомобилей, обслуживающих сети супермаркетов и осуществлявших почтовые перевозки.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Нацполицию. Преступления подельники совершали в основном ночью или рано утром, во время движения транспортных средств, взламывая замки и пломбы специальными устройствами. Они использовали специально оборудованный легковой автомобиль и альпинистское снаряжение", - сообщили в полиции. Похищенное, среди которых продукты питания, бытовая химия, почтовые отправления и медикаменты, злоумышленники хранили по месту жительства и в частном доме, который приобрели в селе одного из районов области. Следователи провели более 20 обысков дома у подозреваемых, в автомобилях, гаражных и других помещениях - изъяли ряд вещественных доказательств. Трем фигурантам уже сообщено о подозрении в совершении шести краж. По предварительной оценке, сумма нанесенного ущерба - около 700 тысяч грн. Хотя правоохранители считают, что подозреваемые могут быть причастны еще около 30 аналогичных преступлений. Ранее сообщалось, что на Киевщине задержали россиянина, который воровал украинский лес.

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