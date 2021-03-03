Поезд протаранил легковушку на Донетчине, водитель погиб

Движение по железнодорожным путям временно приостановлено на время проведения следственных действий

Движение по железнодорожным путям временно приостановлено на время проведения следственных действий

Фото ГСЧС

В Донецкой области пригородный поезд сообщением “Скотоватая — Славянск” на нерегулируемом железнодорожном переезде протаранил легковушку. В результате ДТП погиб водитель авто.

Это передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Сегодня, 3 марта, в 09:30 ... поступила информация о Дорожно-транспортном происшествии, которое произошло примерно в 09:00 в результате столкновения легкового автомобиля с пассажирским пригородным поездом сообщением "Скотоватая - Славянск" на нерегулируемом железнодорожном переезде в с. Новоселовка Покровского района. В результате происшествия в автомобиле были зажаты конструкциями транспортного средства 2 мужчин, один из которых до прибытия спасателей был изъят представителями Вооруженных Сил Украины и бригады скорой медицинской помощи, - говорится в сообщении.

Спасатели Главного управления добавляют, что в 12:20 с помощью шанцевого инструмента демонтировали водительскую дверь легкового автомобиля, после чего деблокировали погибшего водителя 1964 года рождения и передали тело сотрудникам Национальной полиции.

Для ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия от Главного управления были привлечены 13 человек личного состава и 2 единицы техники.

Движение по железнодорожным путям временно приостановлено на время проведения следственных действий.

Как сообщалось, вчера случилась авария в Харькове: на маршрутку с людьми упала электроопора. Автомобиль и маршрутный автобус получили серьезные механические повреждения.

Ранее в Ивано-Франковской области авто врезалось в дерево и съехало в кювет: пострадали 5 человек. Это произошло около двух часов ночи в Калуше.