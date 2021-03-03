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03 марта 2021, 16:49 10

Поезд протаранил легковушку на Донетчине, водитель погиб

03 марта 2021, 16:49 10
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Движение по железнодорожным путям временно приостановлено на время проведения следственных действий
Движение по железнодорожным путям временно приостановлено на время проведения следственных действий
Фото ГСЧС
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В Донецкой области пригородный поезд сообщением “Скотоватая — Славянск” на нерегулируемом железнодорожном переезде протаранил легковушку. В результате ДТП погиб водитель авто.

Это передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Сегодня, 3 марта, в 09:30 ... поступила информация о Дорожно-транспортном происшествии, которое произошло примерно в 09:00 в результате столкновения легкового автомобиля с пассажирским пригородным поездом сообщением "Скотоватая - Славянск" на нерегулируемом железнодорожном переезде в с. Новоселовка Покровского района. В результате происшествия в автомобиле были зажаты конструкциями транспортного средства 2 мужчин, один из которых до прибытия спасателей был изъят представителями Вооруженных Сил Украины и бригады скорой медицинской помощи, - говорится в сообщении.

Спасатели Главного управления добавляют, что в 12:20 с помощью шанцевого инструмента демонтировали водительскую дверь легкового автомобиля, после чего деблокировали погибшего водителя 1964 года рождения и передали тело сотрудникам Национальной полиции.

Для ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия от Главного управления были привлечены 13 человек личного состава и 2 единицы техники.

Движение по железнодорожным путям временно приостановлено на время проведения следственных действий.

Как сообщалось, вчера случилась авария в Харькове: на маршрутку с людьми упала электроопора. Автомобиль и маршрутный автобус получили серьезные механические повреждения.

Ранее в Ивано-Франковской области авто врезалось в дерево и съехало в кювет: пострадали 5 человек. Это произошло около двух часов ночи в Калуше.

ДТП железная дорога погибшие спасатели ГСЧС Донецкая область

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