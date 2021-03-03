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03 марта 2021, 11:53 121

В Житомире семеро учеников попали в больницу из-за вспышки кишечной инфекции

03 марта 2021, 11:53 121
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Двое учеников проходят амбулаторное лечение
Двое учеников проходят амбулаторное лечение
Рixabay
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В Житомире в общенациональной школе №20 случилась вспышка острой кишечной инфекции. Заразились сразу 9 учеников.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, пишет RegioNews.

Среди заболевших - учащиеся 2012-2013 годов рождения. Из них 7 учеников были госпитализированы, еще 2 - проходят амбулаторное лечение.

"Состояние здоровья больных удовлетворительное. С 3 марта в школе приостановлен учебный процесс. Всего в СОШ обучается 885 учащихся. Проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий", - сообщили в ГСЧС.

Напомним, на Донбассе школьницу госпитализировали из-за отравления медикаментами.

Украина карантин отравление Житомир ГСЧС

 
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