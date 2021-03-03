В Житомире семеро учеников попали в больницу из-за вспышки кишечной инфекции
Двое учеников проходят амбулаторное лечение
Двое учеников проходят амбулаторное лечение
В Житомире в общенациональной школе №20 случилась вспышка острой кишечной инфекции. Заразились сразу 9 учеников.
Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, пишет RegioNews.
Среди заболевших - учащиеся 2012-2013 годов рождения. Из них 7 учеников были госпитализированы, еще 2 - проходят амбулаторное лечение.
"Состояние здоровья больных удовлетворительное. С 3 марта в школе приостановлен учебный процесс. Всего в СОШ обучается 885 учащихся. Проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий", - сообщили в ГСЧС.
Напомним, на Донбассе школьницу госпитализировали из-за отравления медикаментами.
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