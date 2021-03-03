В Винницкой области из-за пожара погиб ребенок, еще один попал в реанимацию
В селе Некрасово Винницкого района загорелся частный жилой дом, в котором находились две девочки. Из дома детей вынес отчим. Однако 2-летнюю девочку медикам спасти не удалось - она умерла.
Об этом информирует ГУ ГСЧС Украины в Винницкой области, передает RegioNews.
На место происшествия направили спасателей ГПСЧ-1 г. Винница. По прибытию на вызов они установили, что загорелась одна из комнат дома на площади 30 кв.м.
Согласно предварительной информации, в доме проживали супруги с двумя малолетними детьми. Мужчина был отчимом для детей. Именно он вынес из задымленного помещения на свежий воздух 2-летнюю и 6-летнюю девочек.
Сотрудниками экстренной медицинской помощи была констатирована смерть маленького ребенка, старшую госпитализированы в лечебное учреждение", - сообщили спасатели.
Причина возникновения возгорания выясняется специалистами.
Напомним, в Черновцах в городской больнице №1 на втором этаже пятиэтажного здания, где лечат больных коронавирусом, раздался взрыв. Всех эвакуировали из помещения.
Впоследствии стали известны подробности взрыва в городской больнице Черновцов: версия о том, что взорвался кислородный баллон - не подтвердилась.