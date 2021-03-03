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03 марта 2021, 11:02 107

В Винницкой области из-за пожара погиб ребенок, еще один попал в реанимацию

03 марта 2021, 11:02 107
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Девочка находится в реанимационном отделении детской областной больницы в крайне тяжелом состоянии
Девочка находится в реанимационном отделении детской областной больницы в крайне тяжелом состоянии
Фото: Facebook
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В селе Некрасово Винницкого района загорелся частный жилой дом, в котором находились две девочки. Из дома детей вынес отчим. Однако 2-летнюю девочку медикам спасти не удалось - она умерла.

Об этом информирует ГУ ГСЧС Украины в Винницкой области, передает RegioNews.

На место происшествия направили спасателей ГПСЧ-1 г. Винница. По прибытию на вызов они установили, что загорелась одна из комнат дома на площади 30 кв.м.

Согласно предварительной информации, в доме проживали супруги с двумя малолетними детьми. Мужчина был отчимом для детей. Именно он вынес из задымленного помещения на свежий воздух 2-летнюю и 6-летнюю девочек.

Сотрудниками экстренной медицинской помощи была констатирована смерть маленького ребенка, старшую госпитализированы в лечебное учреждение", - сообщили спасатели.

Причина возникновения возгорания выясняется специалистами.

Напомним, в Черновцах в городской больнице №1 на втором этаже пятиэтажного здания, где лечат больных коронавирусом, раздался взрыв. Всех эвакуировали из помещения.

Впоследствии стали известны подробности взрыва в городской больнице Черновцов: версия о том, что взорвался кислородный баллон - не подтвердилась.

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