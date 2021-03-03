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03 березня 2021, 16:49 7

Поїзд протаранив легковик на Донеччині, водій загинув

03 березня 2021, 16:49 7
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Рух по залізничній колії тимчасово зупинено на час проведення слідчих дій
Рух по залізничній колії тимчасово зупинено на час проведення слідчих дій
Фото ДСНС
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У Донецькій області приміський поїзд сполученням “Скотувата — Слов’янськ” на залізничному нерегульованому переїзді протаранив легковик. У результаті ДТП загинув водій авто.

Це передає RegioNews з посиланням на пресслужбу ДСНС.

Сьогодні, 3 березня, о 09:30 ... надійшла інформація про Дорожньо-транспортну пригоду, яка сталась приблизно о 09:00 внаслідок зіткнення легкового автомобіля з пасажирським приміським поїздом сполученням "Скотувата - Слов’янськ" на залізничному нерегульованому переїзді у с. Новоселівка Покровського району. Внаслідок події у автівці було затиснуто конструкціями транспортного засобу 2 чоловіки, одного з яких до прибуття рятувальників було вилучено представниками Збройних Сил України та бригади швидкої медичної допомоги, - йдеться у повідомленні.

Рятувальники Головного управління додають, що о 12:20 за допомогою шанцевого інструменту демонтували водійські двері легкового автомобіля, після чого деблокували загиблого водія 1964 року народження та передали тіло працівникам Національної поліції.

Для ліквідації наслідків дорожньо-транспортної пригоди від Головного управління було залучено 13 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки.

Рух по залізничній колії тимчасово зупинено на час проведення слідчих дій.

Як повідомлялося, учора трапилася аварія у Харкові: на маршрутку з людьми впала електроопора. Автомобіль та маршрутний автобус отримали серйозні механічні пошкодження.

Раніше в Івано-Франківській області авто врізалося в дерево і з'їхало у кювет: постраждали 5 осіб. Це сталося близько другої ночі в Калуші.

ДТП залізниця загиблі рятувальники ДСНС Донецька область

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