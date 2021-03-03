Поїзд протаранив легковик на Донеччині, водій загинув

Рух по залізничній колії тимчасово зупинено на час проведення слідчих дій

Рух по залізничній колії тимчасово зупинено на час проведення слідчих дій

Фото ДСНС

У Донецькій області приміський поїзд сполученням “Скотувата — Слов’янськ” на залізничному нерегульованому переїзді протаранив легковик. У результаті ДТП загинув водій авто.

Це передає RegioNews з посиланням на пресслужбу ДСНС.

Сьогодні, 3 березня, о 09:30 ... надійшла інформація про Дорожньо-транспортну пригоду, яка сталась приблизно о 09:00 внаслідок зіткнення легкового автомобіля з пасажирським приміським поїздом сполученням "Скотувата - Слов’янськ" на залізничному нерегульованому переїзді у с. Новоселівка Покровського району. Внаслідок події у автівці було затиснуто конструкціями транспортного засобу 2 чоловіки, одного з яких до прибуття рятувальників було вилучено представниками Збройних Сил України та бригади швидкої медичної допомоги, - йдеться у повідомленні.

Рятувальники Головного управління додають, що о 12:20 за допомогою шанцевого інструменту демонтували водійські двері легкового автомобіля, після чого деблокували загиблого водія 1964 року народження та передали тіло працівникам Національної поліції.

Для ліквідації наслідків дорожньо-транспортної пригоди від Головного управління було залучено 13 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки.

Рух по залізничній колії тимчасово зупинено на час проведення слідчих дій.

Як повідомлялося, учора трапилася аварія у Харкові: на маршрутку з людьми впала електроопора. Автомобіль та маршрутний автобус отримали серйозні механічні пошкодження.

Раніше в Івано-Франківській області авто врізалося в дерево і з'їхало у кювет: постраждали 5 осіб. Це сталося близько другої ночі в Калуші.