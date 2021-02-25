В Украине за сутки более восьми тысяч новых больных COVID-19
В больницы попали 2770 людей
В больницы попали 2770 людей
В Украине за 24 февраля COVID-19 диагностировали у 8147 человек, зафиксировано 135 летальных случаев, 3889 пациентов выздоровели.
Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает RegioNews.
8147 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине на 25 февраля. Среди заболевших - 483 ребенка и 301 медработник", - сообщил министр.
За прошедшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (711), Житомирской (711), Закарпатской (654), городе Киев (652) и Винницкой (639) областях.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 1 325 841 человек;
- выздоровело - 1 159 311 человек;
- летальных исходов - 25 596;
- проведено ПЦР-тестов - 6 809 165.
Напомним, сутками ранее в Украине COVID-19 диагностировали у 5850 человек.
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