В Украине за сутки более восьми тысяч новых больных COVID-19

В больницы попали 2770 людей

В больницы попали 2770 людей

Фото: RFE/RL

В Украине за 24 февраля COVID-19 диагностировали у 8147 человек, зафиксировано 135 летальных случаев, 3889 пациентов выздоровели.

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает RegioNews.

8147 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине на 25 февраля. Среди заболевших - 483 ребенка и 301 медработник", - сообщил министр.

За прошедшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (711), Житомирской (711), Закарпатской (654), городе Киев (652) и Винницкой (639) областях.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 1 325 841 человек;

выздоровело - 1 159 311 человек;

летальных исходов - 25 596;

проведено ПЦР-тестов - 6 809 165.

Напомним, сутками ранее в Украине COVID-19 диагностировали у 5850 человек.