В Минздраве рассказали об эффективности вакцины от коронавируса, которую завезли в Украину

Вакцина, которую завезли в Украину, произведена по лицензии AstraZeneca/Oxford в Индии

Вакцина, которую завезли в Украину, произведена по лицензии AstraZeneca/Oxford в Индии

Фото: Минздрав

Эффективность вакцины от коронавируса Covishield, произведенная по лицензии AstraZeneca/Oxford на базе Serum Institute в Индии и первая партия которой уже доставлена в Украину, составляет более 70%.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга в Киеве, пишет RegioNews.

"Вакцина, произведенная по лицензии AstraZeneca/Oxford, производится на площадках Serum Institute, которые размещены в Индии, она полностью безопасна. Иммуногенность вакцины - более 97%, эффективность вакцины - более 70%. Что такое иммуногенность? В 97 случаях (из 100) у человека после прививки образуются антитела (к коронавирусу – ред.)", - заявил он.

Также, по словам Ляшко, эффективность вакцины рассчитывается следующим образом: "сравнение людей из контрольной группы, которая вакцинировалась, с контрольной группой, которая не вакцинировалась, и количество людей, заболевших в группе, которая не вакцинировалась, сравнивая с количеством людей, заболевших в группе, которая вакцинировалась".

Напомним, ранее Ляшко сказал, готов ли публично сделать прививку индийской COVID-вакциной.