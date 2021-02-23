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23 февраля 2021, 17:50 91

В Минздраве рассказали об эффективности вакцины от коронавируса, которую завезли в Украину

23 февраля 2021, 17:50 91
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Вакцина, которую завезли в Украину, произведена по лицензии AstraZeneca/Oxford в Индии
Вакцина, которую завезли в Украину, произведена по лицензии AstraZeneca/Oxford в Индии
Фото: Минздрав
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Эффективность вакцины от коронавируса Covishield, произведенная по лицензии AstraZeneca/Oxford на базе Serum Institute в Индии и первая партия которой уже доставлена в Украину, составляет более 70%.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга в Киеве, пишет RegioNews.

"Вакцина, произведенная по лицензии AstraZeneca/Oxford, производится на площадках Serum Institute, которые размещены в Индии, она полностью безопасна. Иммуногенность вакцины - более 97%, эффективность вакцины - более 70%. Что такое иммуногенность? В 97 случаях (из 100) у человека после прививки образуются антитела (к коронавирусу – ред.)", - заявил он.

Также, по словам Ляшко, эффективность вакцины рассчитывается следующим образом: "сравнение людей из контрольной группы, которая вакцинировалась, с контрольной группой, которая не вакцинировалась, и количество людей, заболевших в группе, которая не вакцинировалась, сравнивая с количеством людей, заболевших в группе, которая вакцинировалась".

Напомним, ранее Ляшко сказал, готов ли публично сделать прививку индийской COVID-вакциной.

коронавирус Украина вакцина болезнь Минздрав

 
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