В Украине могут испытать новую вакцину от коронавируса в форме спрея, - Степанов
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил о готовности Украины к испытаниям индийского спрея от коронавируса. Украина примет участие в клинических испытаниях.
Об этом он заявил на брифинге, пишет RegioNews.
"Пришли к согласию на участие в клинических испытаниях разработки новой вакцины в форме назального спрея или капель", - рассказал он.
По его словам, это новый продукт, индийская компания уже начинает первый этап испытаний.
"Они будут быстро двигаться. Вторую и третью стадию мы можем провести в Украине", - рассказал он.
В сентябре-октябре испытания планируют завершить, - отметил министр.
"Если мы будем проводить часть клинических испытаний в Украине, то это нам даст приоритетный доступ к этой вакцины в случае доказательства эффективности", - сообщил он.
Напомним, 23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины от COVID-19 из Индии.