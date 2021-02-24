В Украине могут испытать новую вакцину от коронавируса в форме спрея, - Степанов

Индийская компания уже начинает первый этап испытаний

Индийская компания уже начинает первый этап испытаний

Фото: Минздрав

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил о готовности Украины к испытаниям индийского спрея от коронавируса. Украина примет участие в клинических испытаниях.

Об этом он заявил на брифинге, пишет RegioNews.

"Пришли к согласию на участие в клинических испытаниях разработки новой вакцины в форме назального спрея или капель", - рассказал он.

По его словам, это новый продукт, индийская компания уже начинает первый этап испытаний.

"Они будут быстро двигаться. Вторую и третью стадию мы можем провести в Украине", - рассказал он.

В сентябре-октябре испытания планируют завершить, - отметил министр.

"Если мы будем проводить часть клинических испытаний в Украине, то это нам даст приоритетный доступ к этой вакцины в случае доказательства эффективности", - сообщил он.

Напомним, 23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины от COVID-19 из Индии.