Коронавирус в Украине: за сутки выявили 5850 новых случаев

За сутки госпитализировали 3049 больных

За сутки госпитализировали 3049 больных

Фото: из открытых источников

В Украине за 23 февраля COVID-19 диагностировали у 5850 человек, зафиксировано 152 летальных случая, выздоровело 3645 пациентов.

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает RegioNews.

5850 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине на 24 февраля. Среди заболевших - 316 детей и 271 медработник", - сообщил министр.

За прошедшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Винницкой (601), Ивано-Франковской (600), городе Киев (547), Черновицкой (524) и Закарпатской (389) областях.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 1 317 694 лица;

выздоровело - 1 155 422 лица;

летальных исходов - 25 461;

проведено ПЦР-тестов - 6 772 495.

Напомним, сутками ранее в Украине COVID-19 диагностировали у 4182 человек.