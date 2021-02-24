Коронавирус в Украине: за сутки выявили 5850 новых случаев
За сутки госпитализировали 3049 больных
За сутки госпитализировали 3049 больных
В Украине за 23 февраля COVID-19 диагностировали у 5850 человек, зафиксировано 152 летальных случая, выздоровело 3645 пациентов.
Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает RegioNews.
5850 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине на 24 февраля. Среди заболевших - 316 детей и 271 медработник", - сообщил министр.
За прошедшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Винницкой (601), Ивано-Франковской (600), городе Киев (547), Черновицкой (524) и Закарпатской (389) областях.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 1 317 694 лица;
- выздоровело - 1 155 422 лица;
- летальных исходов - 25 461;
- проведено ПЦР-тестов - 6 772 495.
Напомним, сутками ранее в Украине COVID-19 диагностировали у 4182 человек.
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