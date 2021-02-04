Рада сделала шаг к обязательной вакцинации в школах и детсадах

Законопроект также предусматривает обязательную госпитализацию для больных "особенно опасными инфекционными заболеваниями"

Законопроект также предусматривает обязательную госпитализацию для больных "особенно опасными инфекционными заболеваниями"

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Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №4142 о "принудительной вакцинации". Эта инициатива делает обязательной вакцинацию учащихся садиков и школ.

Как пишет RegioNews, соответствующее решение 242 голосами "за" нардепы поддержали на заседании парламента в четверг, 4 февраля.

Законопроект предусматривает обязательную госпитализацию для больных "особенно опасными инфекционными заболеваниями", и людей с симптомами этих болезней в случаях, установленных в решении о введении карантина.

Также, согласно документу, профилактические прививки с целью предотвращения инфекционных заболеваний проводятся в соответствии с календарем профилактических прививок, который утверждается центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере охраны здоровья. Таким образом Минздрав сможет сам решать, вакцинация от каких болезней является обязательной.

Кроме того, законопроект призван запретить посещение школ и детских садов детьми, не сделавшими прививки.

Ранее сообщалось, что в Украине хотят в четыре этапа вакцинировать людей от COVID-19.