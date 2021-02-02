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02 февраля 2021, 09:26 1197

На Киевщине из-за отравления угарным газом погибли три человека, среди которых ребенок

02 февраля 2021, 09:26 1197
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Предварительная причина трагедии - неисправная вентиляция газового котла
Предварительная причина трагедии - неисправная вентиляция газового котла
Фото: из открытых источников
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В городе Буча, что под Киевом, от отравления угарным газом в квартире умерли три человека, среди погибших ребенок, 2017 года.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС Украины.

В г. Буча в квартире на первом этаже двухэтажного жилого дома в результате отравления угарным газом (неисправность системы вентиляции газового котла) погибло 3 человека, из них 1 ребенок (2017 г.р.)", - говорится в сообщении.

Подразделения ГСЧС на месте не привлекались.

Ранее сообщалось, что на Харьковщине четверо детей отравились крысиным ядом.

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