На Киевщине из-за отравления угарным газом погибли три человека, среди которых ребенок
Предварительная причина трагедии - неисправная вентиляция газового котла
Предварительная причина трагедии - неисправная вентиляция газового котла
В городе Буча, что под Киевом, от отравления угарным газом в квартире умерли три человека, среди погибших ребенок, 2017 года.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС Украины.
В г. Буча в квартире на первом этаже двухэтажного жилого дома в результате отравления угарным газом (неисправность системы вентиляции газового котла) погибло 3 человека, из них 1 ребенок (2017 г.р.)", - говорится в сообщении.
Подразделения ГСЧС на месте не привлекались.
Ранее сообщалось, что на Харьковщине четверо детей отравились крысиным ядом.
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