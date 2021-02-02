На Киевщине из-за отравления угарным газом погибли три человека, среди которых ребенок

Победа многолетнего градоначальника Львова на последних мэрских выборах изначально выглядела, мягко говоря, пирровой. А через два месяца после львовского второго тура оснований для подобной оценки ста...

Ограниченный Садовый: как во Львове оппозиционный горсовет по каплям выдавливает власть у мэра

25 января 2021

Вперед к прошлому с "За майбутнє". Полтава без бюджета, но с массовыми увольнениями городских чиновников

Учредительная сессия Полтавского горсовета, где новоизбранные депутаты и в третий раз избранный городским головой Александр Мамай получили полномочия, состоялась «под елочку» – 29 декабря 2020 года. К...