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09 февраля 2021, 08:41 74

В Минздраве не планируют ужесточать карантин до апреля-мая

09 февраля 2021, 08:41 74
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В министерстве получают желаемый эффект от существующих карантинных мер
В министерстве получают желаемый эффект от существующих карантинных мер
Фото: из открытых источников
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По мнению министра здравоохранения Максима Степанова пока что нет нужды во введении более жестких карантинных ограничений до "апреля-мая".

Как передает RegioNews, об этом Степанов рассказал в эфире программы "Свобода слова".

Согласно нашей стратегии мы не думаем, что нам нужно будет вводить более жесткие меры, чем те, что есть сейчас, до, скажем так, апреля-мая этого года.. Мы получаем тот результат, который хотели от этих сдерживающих факторов, которые несут эти карантинные меры", - отметил Степанов.

По словам министра, по сравнению с апрелем 2020 года медицинская система стала более мощной.

Ранее сообщалось, что Зеленский планирует пройти COVID-вакцинацию вместе с военными.

Максим Степанов Минздрав вакцина карантин коронавирус

 
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