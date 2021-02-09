В Минздраве не планируют ужесточать карантин до апреля-мая

Как передает RegioNews, об этом Степанов рассказал в эфире программы "Свобода слова".

Согласно нашей стратегии мы не думаем, что нам нужно будет вводить более жесткие меры, чем те, что есть сейчас, до, скажем так, апреля-мая этого года.. Мы получаем тот результат, который хотели от этих сдерживающих факторов, которые несут эти карантинные меры", - отметил Степанов.