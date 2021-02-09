В Минздраве не планируют ужесточать карантин до апреля-мая
В министерстве получают желаемый эффект от существующих карантинных мер
В министерстве получают желаемый эффект от существующих карантинных мер
По мнению министра здравоохранения Максима Степанова пока что нет нужды во введении более жестких карантинных ограничений до "апреля-мая".
Как передает RegioNews, об этом Степанов рассказал в эфире программы "Свобода слова".
Согласно нашей стратегии мы не думаем, что нам нужно будет вводить более жесткие меры, чем те, что есть сейчас, до, скажем так, апреля-мая этого года.. Мы получаем тот результат, который хотели от этих сдерживающих факторов, которые несут эти карантинные меры", - отметил Степанов.
По словам министра, по сравнению с апрелем 2020 года медицинская система стала более мощной.
Ранее сообщалось, что Зеленский планирует пройти COVID-вакцинацию вместе с военными.
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