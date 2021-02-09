Коронавирус в Украине: за сутки выявили 2 656 новых случаев

За сутки выздоровело почти девять тысяч человек

За сутки выздоровело почти девять тысяч человек

Фото: из открытых источников

В Украине за 8 февраля обнаружили 2656 новых случаев коронавируса, зафиксировано 127 летальных случаев, в больницы попали 865 больных, 8865 пациентов выздоровели.

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. 2656 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине на 9 февраля. Среди заболевших - 157 детей и 229 медработников", - сообщил министр. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (525), Закарпатской (276), городе Киев (243), Черновицкой (194) и Запорожской (164) областях. За все время пандемии в Украине: заболело - 1 249 646 человек;

выздоровели - 1 084 608 человек;

летальных исходов - 23 771;

проведено ПЦР-тестов - 6 419 781. Напомним, сутками ранее в Украине COVID-19 обнаружили у 2 141 человека.

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