Коронавирус в Украине: за сутки выявили 2 656 новых случаев
За сутки выздоровело почти девять тысяч человек
За сутки выздоровело почти девять тысяч человек
В Украине за 8 февраля обнаружили 2656 новых случаев коронавируса, зафиксировано 127 летальных случаев, в больницы попали 865 больных, 8865 пациентов выздоровели.
Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
2656 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине на 9 февраля. Среди заболевших - 157 детей и 229 медработников", - сообщил министр.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (525), Закарпатской (276), городе Киев (243), Черновицкой (194) и Запорожской (164) областях.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 1 249 646 человек;
- выздоровели - 1 084 608 человек;
- летальных исходов - 23 771;
- проведено ПЦР-тестов - 6 419 781.
Напомним, сутками ранее в Украине COVID-19 обнаружили у 2 141 человека.
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