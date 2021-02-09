В Ужгороде из-за ухудшения погоды закроют школы
Синоптики прогнозируют значительное ухудшение погоды 11-12 февраля на территории Закарпатья
Синоптики прогнозируют значительное ухудшение погоды 11-12 февраля на территории Закарпатья
В Ужгороде 11-12 февраля учащиеся школы будут переведены на дистанционное обучение из-за ухудшения погоды.
Решение было принято на заседании Ужгородского городского штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, передает RegioNews со ссылкой на Depo.Закарпатье.
Так, синоптики прогнозируют значительное ухудшение погоды 11-12 февраля на территории Закарпатья и Ужгорода, в том числе. Поэтому было принято решение о дистанционном обучении на время непогоды.
Напомним, ранее у Кличко предупредили об ухудшении погодных условий в Киеве.
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