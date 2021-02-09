В Ужгороде из-за ухудшения погоды закроют школы

Синоптики прогнозируют значительное ухудшение погоды 11-12 февраля на территории Закарпатья

Синоптики прогнозируют значительное ухудшение погоды 11-12 февраля на территории Закарпатья

Рixabay

В Ужгороде 11-12 февраля учащиеся школы будут переведены на дистанционное обучение из-за ухудшения погоды.

Решение было принято на заседании Ужгородского городского штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, передает RegioNews со ссылкой на Depo.Закарпатье.

Так, синоптики прогнозируют значительное ухудшение погоды 11-12 февраля на территории Закарпатья и Ужгорода, в том числе. Поэтому было принято решение о дистанционном обучении на время непогоды.

Напомним, ранее у Кличко предупредили об ухудшении погодных условий в Киеве.